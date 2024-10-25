"لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة".. الجيش الإسرائيلي يعتقل العشرات بجباليا ويجبرهم على التعرّي (فيديو)

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلية اليوم الجمعة مستشفى كمال عدوان، الوحيد الذي لا يزال يعمل في تلك المنطقة، وذلك بعد نحو أسبوعين على الحصار والقصف العنيف الذي شهده مخيم جباليا، شمال غزة.

وأجبرت الطواقم الإسعافية والطبية على مغادرته وإجلاء المرضى، فيما اعتقلت عشرات المواطنين من المستشفى، وأجبرتهم على خلع ملابسهم، ثم جمعتهم في ساحة واسعة بمحيط المستشفى، ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة.