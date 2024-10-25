في وضح النهار.. سرق طفلة في وسط الشارع شاهدوا الفيديو

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انتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية لشخص يسرق قرطا ذهبيا من أذني طفلة في أحد الشوارع في مصر.وعمد الرجل بكل جرأة من على دراجته النارية إلى انتشال القرط من أذن الصغيرة في احدى قرى الشرقية والفرار.وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الفيديو المتداول، لافتة إلى أن الحادثة وقعت في إحدى قرى مركز شرطة منيا القمح في الشرقية.كما أضافت أن والد الطفلة أبلغ عن سرقة قرط ابنته أثناء لهوها أمام المنزل من قبل شخص يقود دراجة نارية، بعد أن استدرجها إلى إحدى الشوارع الجانبية.وأكدت أن الأجهزة الأمنية قبضت على الفاعل، الذي تبين أنه عاطل عن العمل وله سوابق جنائية. (العربية)