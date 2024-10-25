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عربي-دولي
قريباً.. تحضيرات لانعقاد قمة عربية - إسلامية طارئة في السعودية
Lebanon 24
25-10-2024
|
12:15
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علم "لبنان24" أن تحضيرات جارية لعقد قمّة عربية - إسلامية طارئة في المملكة العربية السعودية مطلع الشهر المُقبل.
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