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عربي-دولي

ما صحة المحادثات السرية بين بوتين وماسك؟

Lebanon 24
25-10-2024 | 16:53
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نفى الكرملين الجمعة تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤسس "سبايس إكس" الملياردير إيلون ماسك كانا على اتصال سري منتظم منذ عام 2022.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "كل هذا غير صحيح، معلومات كاذبة تماماً نُشرت في الصحيفة".
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كما أضاف أن بوتين "كان له اتصال واحد مع ماسك قبل عام 2022"، عندما "تحدثا عبر الهاتف"، مردفاً: "تحدثا عن تكنولوجيا المستقبل"، وفق فرانس برس.

كذلك رأى بيسكوف أن التقرير في الصحيفة الأميركية "على الأرجح رواية كاذبة أخرى خلال حملة انتخابية أميركية ساخنة إلى أقصى حد".

وفي إشارة إلى كتاب لصحافي أميركي نُشر هذا الشهر، أوضح: "قبل أسبوع، كانوا يقولون إن بوتين يتحدث مع (دونالد) ترامب طوال اليوم، والآن يتحدث مع ماسك".

كما أكد أن ترامب أرسل اختبارات كوفيد إلى بوتين لكنه نفى أي مكالمات بينهما بعد مغادرة الأول منصبه.

يشار إلى أنه بحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن بوتين بحث أموراً شخصية وسياسية مع الملياردير المالك لمنصة "إكس" والذي يدعم الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب.

وذكر التقرير أن بوتين طلب من ماسك تجنب تفعيل خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية فوق تايوان، خدمة للرئيس الصيني شي جينبينغ.

كما أورد كتاب الصحافي الأميركي المخضرم بوب وودورد أن ترامب أرسل أثناء توليه رئاسة الولايات المتحدة اختبارات كوفيد إلى بوتين بشكل سري عام 2020، بينما كانت روسيا تعاني نقصاً في هذا المجال. (العربية) 
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