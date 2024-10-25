"مجموعة السبع" تعلن الاتفاق على قرض بـ 50 مليار دولار لأوكرانيا

توصّلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل أمس الجمعة.



وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها". وأشار إلى أن "الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام".

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