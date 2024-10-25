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عربي-دولي

هجمات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة من سوريا

Lebanon 24
25-10-2024 | 21:00
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شنّت إسرائيل هجمات جوية استهدفت مواقع وسط وجنوب سوريا في وقت مبكّر من السبت.

وأكدت "سانا" أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، وأسقطت عدداً منها".
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وقالت الوكالة في وقت سابق إن دوي انفجارات سمع قرب دمشق.

وقال سكان يعيشون غرب العاصمة السورية، إن "القصف الإسرائيلي على محيط دمشق بعد منتصف ليل الجمعة كان هو الأعنف خلال الأشهر الماضية، حيث سمع دوي أكثر من 10 انفجارات، إضافة إلى أصوات المضادات الأرضية التي أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية".
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