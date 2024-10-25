بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران مستعدة للرد

Advertisement

أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، ان طهران "مستعدة للرد" على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها في وقت مبكر من صباح السبت.وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".وأضافت المصادر: "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".(سكاي نيوز)