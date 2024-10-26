Advertisement

عربي-دولي

للحد من التصعيد في المنطقة.. روسيا قدمت معلومات لإيران بشأن الهجوم الإسرائيلي!

Lebanon 24
26-10-2024 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1268637-638655237931797286.jpg
Doc-P-1268637-638655237931797286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدمت موسكو معلومات استخباراتية لطهران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران بساعات، هذا ما كشفه مصدر لسكاي نيوز عربية صباح اليوم السبت.

وقال مصدر لسكاي نيوز عربية إن روسيا أبلغت إيران بوجود تحركات عسكرية أميركية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن تقديم موسكو لهذه المعلومات جاء من "باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد في المنطقة".
Advertisement

وكانت إيران قللت اليوم السبت من أثر الهجمات الإسرائيلية عليها مشيرة إلى وقوه "أضرار محدودة" في بعض المواقع، حيث أشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن عشرات المقاتلات شاركت في هجمات على أهداف في طهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مقطع فيديو: "لقد نفذنا ضربات مستهدفة ودقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مما أحبط التهديدات المباشرة ضد دولة إسرائيل".

وتابع هاغاري: "إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء في جولة جديدة من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد".(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:25 | 2024-10-26
23:59 | 2024-10-25
23:51 | 2024-10-25
23:46 | 2024-10-25
23:40 | 2024-10-25
23:27 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24