هل ينهي رد إسرائيل على إيران تبادل إطلاق النار بين الجانبين؟ مسؤول اميركي يجيب



Advertisement

وأوضح المسؤول أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وفريقه للأمن القومي عملوا مع الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية لتشجيعهم على رد يتسم بالتناسب والدقة، وهذا ما تحقق الليلة. قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، الجمعة، إن إسرائيل نفذت الليلة هجمات جوية دقيقة استهدفت عدة مواقع عسكرية في إيران، في إطار رد عسكري مباشر. وأن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في هذه العملية. مؤكدا أن هذا الرد يجب أن ينهي التبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين.وأوضح المسؤول أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وفريقه للأمن القومي عملوا مع الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية لتشجيعهم على رد يتسم بالتناسب والدقة، وهذا ما تحقق الليلة.

وأضاف أن الرئيس بايدن ناقش الوضع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأسبوع الماضي، وحثه على اتخاذ إجراءات تردع الهجمات على إسرائيل، مع الحرص على تجنب المزيد من التصعيد، وهو هدف مشترك بين الطرفين.



وأكد المسؤول أنه في حال ردت إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة تماما للدفاع عن إسرائيل، وأن إيران ستواجه عواقب نتيجة أي هجوم آخر.



وأضاف المسؤول أن الرد الإسرائيلي الليلة يجب أن يكون خاتمة للتبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين. وبين أن إسرائيل أوضحت أنها أكملت ردها، داعيا جميع الدول ذات التأثير إلى الضغط على إيران لوقف هجماتها على إسرائيل، بهدف إنهاء سلسلة الهجمات المتبادلة.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة جهود تفضي إلى إنهاء النزاع في لبنان، عبر اتفاق يتيح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق العودة بأمان إلى منازلهم.



كما أعلن عن استعداد واشنطن لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وتأمين عودة الرهائن، مؤكدًا أن الخطوط العريضة لهذه الترتيبات جاهزة وينبغي تنفيذها دون تأخير.



وأعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء هجوم دقيق نفذه، فجر السبت، ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.