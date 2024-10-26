في أول تعليق له.. هذا ما قاله الجيش الإيراني على الضربات الإسرائيلية

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أعلنت إيران، السبت، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت في "أضرار محدودة".وتم بث بيان القوات المسلحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي، الذي لم يعرض أي صور للأضرار المذكورة.وقال الجيش الإيراني، إن دفاعاته الجوية "قلصت" من الأضرار التي سببتها الضربات، دون تقديم تفاصيل إضافية.وأعلن الدفاع الجوي الإيراني، تصديه لهجمات إسرائيلية على نقاط في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، مشيرا إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع، يجري التحقيق بشأنها، حسبما أوردت وكالة "مهر".وأكدت الوكالة، أن الدفاعات الجوية "تصدت لمحاولات إسرائيلية لمهاجمة عدة مواقع في محيط العاصمة طهران ومناطق أخرى من البلاد".