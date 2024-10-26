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عربي-دولي

اثر هجومه على طهران.. ما هي التسمية التي اطلقها الجيش الاسرائيلي على العملية؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 01:42
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أطلق الجيش الإسرائيلي تسمية عملية "أيام الحساب" على سلسلة الهجمات التي نفّذها في إيران.

وقال المتحدّث باسمه، أفيخاي أدرعي "استكمل جيش الدفاع هجوماً موجه بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران وذلك ردّاً على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل ومواطنيها على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها". 
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وأضاف: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل إنتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو دولة إسرائيل على مدار العام الأخير حيث شكلت هذه الصواريخ تهديداً مباشراً وفورياً ضد مواطني إسرائيل. كما تمت مهاجمة أنظمة صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى لإيران والتي كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الاسرائيلي في إيران".
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