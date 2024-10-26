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عربي-دولي

بعد الهجوم الإسرائيلي على ايران.. السعودية تستنكر وتدعو لضبط النفس

Lebanon 24
26-10-2024 | 01:59
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أدانت السعودية اليوم السبت "الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت السعودية "على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".
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وحثت المملكة "جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة"، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت السعودية المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

وكانت إسرائيل شنت هجوما على مواقع في إيران، بمشاركة 100 طائرة مقاتلة، بحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه استهدف أكثر من 20 موقعا داخل إيران.(سكاي نيوز)



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