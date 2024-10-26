Advertisement

عربي-دولي

بعد الضربات الإسرائيلية: هدوء في طهران.. مشاهد من قلب شوارعها توثق

Lebanon 24
26-10-2024 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1268712-638655372055683094.jpg
Doc-P-1268712-638655372055683094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمّ الهدوء أرجاء العاصمة طهران وذلك بعد ساعات على الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع عدة في الداخل الإيراني فجر اليوم السبت، بحسب ما رصدته الكاميرات.

فقد بينت لقطات صباحية من قلب شوارع طهران نشاطا طبيعيا حيث بدت حركة سير المرور كعادتها، خلال توجه الإيرانيين إلى أعمالهم.
Advertisement

ولم تبين المشاهد أي تكدس أو ازدحام مروري يدل على ارتباك جراء الضربات الإسرائيلية.

بل بدت الحياة طبيعية كأي يوم عادي في العاصمة الإيرانية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

أتى ذلك، بعدما أعلنت إسرائيل بوقت سابق اليوم أن أكثر من 100 طائرة ومسيرة شاركت في الهجمات التي طالت نحو 20 موقعا في إيران ، بينها مواقع صواريخ باليستية، وبطاريات دفاع جوية.

في حين أعلنت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية أن الضربات الإسرائيلية طالت "نقاطا عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.

إلا أنها أكدت أن "عمليات الاعتراض والمواجهة كانت ناجحة"، فيما اقتصرت الأضرار المادية المحدودة على بعض الأماكن"، حسب تعبيرها.

"أقل من 20 بكثير"
من جانبه أكد مصدر إيراني في تصريحات جديدة ألا صحة لضرب إسرائيل 20 هدفا في الداخل الإيراني، مشدداً على أن العدد أقل بكثير، وأن أي ضربة لم تطل موقعا عسكريا للحرس الثوري في العاصمة، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

إلى ذلك، كشف أن الهجمات الإسرائيلية تمت من خارج الأجواء الإيرانية، في إشارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تخترق أجواء البلاد.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:53 | 2024-10-26
04:40 | 2024-10-26
04:35 | 2024-10-26
04:16 | 2024-10-26
03:47 | 2024-10-26
03:30 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24