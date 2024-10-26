بعد الضربات الإسرائيلية: هدوء في طهران.. مشاهد من قلب شوارعها توثق

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عمّ الهدوء أرجاء العاصمة طهران وذلك بعد ساعات على الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع عدة في الداخل الإيراني فجر اليوم السبت، بحسب ما رصدته الكاميرات.فقد بينت لقطات صباحية من قلب شوارع طهران نشاطا طبيعيا حيث بدت حركة سير المرور كعادتها، خلال توجه الإيرانيين إلى أعمالهم.ولم تبين المشاهد أي تكدس أو ازدحام مروري يدل على ارتباك جراء الضربات الإسرائيلية.بل بدت الحياة طبيعية كأي يوم عادي في العاصمة الإيرانية.لمشاهدة الفيديوأتى ذلك، بعدما أعلنت إسرائيل بوقت سابق اليوم أن أكثر من 100 طائرة ومسيرة شاركت في الهجمات التي طالت نحو 20 موقعا في إيران ، بينها مواقع صواريخ باليستية، وبطاريات دفاع جوية.في حين أعلنت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية أن الضربات الإسرائيلية طالت "نقاطا عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.إلا أنها أكدت أن "عمليات الاعتراض والمواجهة كانت ناجحة"، فيما اقتصرت الأضرار المادية المحدودة على بعض الأماكن"، حسب تعبيرها."أقل من 20 بكثير"من جانبه أكد مصدر إيراني في تصريحات جديدة ألا صحة لضرب إسرائيل 20 هدفا في الداخل الإيراني، مشدداً على أن العدد أقل بكثير، وأن أي ضربة لم تطل موقعا عسكريا للحرس الثوري في العاصمة، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.إلى ذلك، كشف أن الهجمات الإسرائيلية تمت من خارج الأجواء الإيرانية، في إشارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تخترق أجواء البلاد.(العربية)