الحكومة الإيرانية تؤكد: خسائر الهجوم الإسرائيلي محدودة

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أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الضربات الإسرائيلية فجر اليوم السبت تسببت في خسائر محدودة.كما شددت في تصريحات اليوم السبت على أن الأوضاع العامة في البلاد عادية، مضيفة أن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما علقت لساعات فجرا.إلى ذلك، أكدت أن إيران قاطبة فخورة بالدفاعات الجوية، قائلة "نحيي قوات الدفاع الجوي، ونؤكد اعتزازنا بها" حسب ما نقلت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية."استعراض للقوة"بدوره، أكد محسن رضائي، رئيس مجلس حماية مصالح النظام الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري أن الهجوم "كان أكثر من مجرد استعراض للقوة". لكنه أشار إلى أنه "لم يكن مؤثرا" وفق تعبيره.(العربية)