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عربي-دولي
الهجوم الإسرائيلي على إيران.. كيف علّقت عليه "حماس"؟
Lebanon 24
26-10-2024
|
05:53
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دانت حركة "حماس" الهجوم الإسرائيلي على إيران واعتبرته انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية، وحملت إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات "هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة".
وجاء في بيان للحركة الفلسطينية: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات، العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستهدف مواقع عسكرية في عدة محافظات".
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وأضافت: "نعده انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية، وتصعيدا يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية".
وأردفت: "إن هذا العدوان الفاشي يؤكد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستندا إلى غطاء عسكري وسياسي إجرامي، من الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية".
كما أشادت "حماس" بجهوزية إيران ودفاعاتها الجوية "وتصديها للهجوم الصهيوني، والذي نجح في إبطال فاعليته، وعزز من موقف شعوبنا الحرة ومقاومتها الباسلة، ونضالها ضد الهيمنة الصهيونية والأميركية".
واختتم بيان "حماس": "نؤكّد تضامننا ووقوفنا مع إيران في مواجهة غطرسة وانفلات الكيان الصهيوني، ونثمن المواقف الشجاعة التي أبداها الشعب الإيراني وقيادته في مساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".
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