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عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية: الوضع "كارثي" في شمال غزة

Lebanon 24
26-10-2024 | 13:48
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حذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن الوضع "كارثي" في شمال قطاع غزة الذي دمرته الحرب، مع "عمليات عسكرية كثيفة تحصل داخل مؤسسات صحية وحولها".

وأوضح تيدروس أدهانوم غبرييسوس عبر منصة إكس، اليوم السبت، أن "الوضع في شمال غزة كارثي"، لافتا إلى أن "نقصا خطيرا في اللوازم الطبية، يضاف إليه وصول محدود للغاية (إلى هذه اللوازم)، يحرمان أناسا من علاجات حيوية".
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ومع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام، يشهد شمال القطاع "أحلك" لحظات الحرب" وفق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي حذّر من أن الممارسات الإسرائيلية قد تصنف "جرائم فظيعة".

وتكثّف إسرائيل ضغوطها على شمال غزة مع استئناف محادثات وقف إطلاق النار بعد اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار على يد قوات إسرائيلية في 16 تشرين الأول.

أفادت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة السبت أن 42924 شخصا استشهدوا  في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وتشمل الحصيلة 77 شهيداً في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، وفق الوزارة التي أشارت إلى إصابة 100833 شخصا بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023. (الحرة) 
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