حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الإيراني؟

أفاد الجيش الإيراني بمصرع جنديين إضافيين إثر الضربات الإسرائيلية على إيران، ما يرفع حصيلة القتلى إلى أربعة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) بيانا للجيش ذكر فيه أن "عنصرين آخرين في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قضيا متأثرين بجروحهما واستشهدا". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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