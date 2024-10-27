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عربي-دولي

بعد الرد الإسرائيلي.. خامنئي يفتتح حسابا على "أكس" باللغة العبرية (صورة)

Lebanon 24
27-10-2024 | 00:06
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بعد الغارات الإسرائيلية على إيران، أمس السبت، افتتح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حسابا باللغة العبرية على منصة "إكس"، ويحمل الحساب اسم "Khamenei.ir Hebrew"، وفي النبذة التعريفية كُتب بالعبرية "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكتب خامنئي في أول منشور له على الحساب الجديد: "بسم الله الرحمن الرحيم"، باللغة العبرية.

ويمتلك المرشد الإيراني عددا من الحسابات الرسمية في "إكس"، بلغات مختلفة منها الفارسية والعربية والإنكليزية. (سكاي نيوز)

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