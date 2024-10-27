بعد انسحابها منه.. إسرائيل تعتقل طواقم عمل مستشفى كمال عدوان

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انسحبت القوات الإسرائيلية من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة السبت بعد يوم من اقتحامه، وقالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن القوات احتجزت العشرات من العاملين به من الذكور وبعض المرضى.والجمعة قال مسؤولون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان، وهو أحد 3 مرافق طبية تكافح للعمل في المنطقة.وأظهرت لقطات بثتها وزارة الصحة أضرارا لحقت بعدة مبان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.وقال مسعفون إن الجيش احتجز ما لا يقل عن 44 من فريق المستشفى المكون من 70 فردا، وأضافوا لاحقا أن الجيش أطلق سراح 14 منهم، بمن في ذلك مدير المستشفى. (سكاي نيوز)