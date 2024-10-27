إيران تؤكّد: سنردّ على إسرائيل

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن المقارنة بين عملية "الوعد الصادق" والعدوان الإسرائيلي على إيران تبرز قوة إيران العسكرية وقدرتها على ردع الأعداء.



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كما وجه قاليباف تحذيراً للولايات المتحدة من استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيًا إياها إلى ضبط "إسرائيل" ومنعها من توسيع دائرة الاضطرابات في المنطقة، والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير كان انفعالياً وانتهى بفشل جديد لهذا الكيان، مضيفًا أن إيران تحتفظ بحق الرد بما يتماشى مع حقوقها الذاتية ومع مراعاة المتطلبات الضرورية.كما وجه قاليباف تحذيراً للولايات المتحدة من استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيًا إياها إلى ضبط "إسرائيل" ومنعها من توسيع دائرة الاضطرابات في المنطقة، والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

بدوره، قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي: "طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي".

أضاف: " إسرائيل لا يمكنها أن تفعل ما تفعله في منطقتنا دون الدعم الأميركي".