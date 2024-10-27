خامنئي: قوة إيران يجب إظهارها لإسرائيل

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نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من يوم أمس السبت.ونقلت الوكالة الرسمية عن خامنئي قوله" "لا ينبغي التقليل من شأن الشر الذي ارتكبته إسرائيل قبل ليلتين أو المبالغة فيه".