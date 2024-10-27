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عربي-دولي

خلال الضربة على إيران.. منظومة صواريخ دمّرتها إسرائيل بالكامل

Lebanon 24
27-10-2024 | 05:53
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، تفاصيل عن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في إيران فجر السبت.

وبحسب الصحيفة، شاركت أكثر من 100 طائرة إسرائيلية في الهجوم فجر السبت، واستهدفت 23 موقعاً داخل إيران.
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ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إيران كانت تملك قبل الهجوم أربع منظومات صواريخ إس-300 (للدفاع الجوي) وكانت أكثرها تطوراً تحت تصرف الدفاع الجوي في طهران، لكن "جميعها دُمرت".

والتزمت إيران الصمت بشأن تفاصيل الهجمات الإسرائيلية وكيفية التصدي لها، واكتفى الأركان العامة للقوات المسلحة بالقول إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت "عدداً من الصواريخ نحو بعض الرادارات الحدودية في محافظتي عيلام وخوزستان (الأهواز) ومحيط محافظة طهران" عبر "الأجواء العراقية"، لكن الأضرار كانت "محدودة وذات تأثير ضئيل".

كما أفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منشآت مرتبطة بالصواريخ الباليستية الإيرانية، وألحقت "أضراراً بقدرات إنتاجها قد تستغرق سنوات لاستعادتها". (العربية)
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