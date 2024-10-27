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عربي-دولي

عن الهجوم الإسرائيليّ على إيران... هذا ما كشفه نتنياهو

Lebanon 24
27-10-2024 | 06:07
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قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو "نحن في ذروة حرب وجودية طويلة وصعبة".
 
 
وأضاف نتنياهو: "ندفع في الحرب أثمانا باهظة، وننتظر نتائج حادث الدهس قرب قاعدة غليلوت".
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وأشار إلى أنّ "سلاح الجوّ قصف في كافة أرجاء إيران"، وقال "حربنا ليست ضدّ الشعب الإيرانيّ بل ضدّ النظام الإيرانيّ".
 
 
ولفت نتنياهو إلى أنّ "الهجمات على إيران كانت دقيقة وحققت كل أهدافها".
 
 
وشكر أميركا على "التنسيق الدائم والمساعدة".
 
 
وتابع نيتناهو "لا ننسى الرهائن وسنُعيدهم بأمان".
 
 
وقال: "ضربنا بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وقدرتها على إنتاج صواريخ موجهة نحونا"، وأضاف أنّ "الهجوم الدقيق والقوي على إيران حقق أهدافه".
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