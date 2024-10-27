بعد الهجوم الإسرائيليّ.. جلسة طارئة ومغلقة لمجلس النواب الإيرانيّ ماذا بحث؟

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بعد يوم من شن إسرائيل غارات جوية ضد أهداف رئيسية في إيران، عقد البرلمان الإيراني يوم الأحد، اجتماعا مغلقا لبحث الرد.وترأس المداولات رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، وهو جنرال سابق في الحرس الثوري الإسلامي، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية إيرانية.ويحظى البرلمان الإيراني بنفوذ محدود، حيث تتركز السلطة الفعلية في أيدي قيادة الدولة برئاسة المرشد علي خامنئي.ومع ذلك، تهيمن أغلبية من المتشددين المحافظين على البرلمان منذ إجراء انتخابات العام الجاري، وهو ما من المرجح أن يؤثر أيضا على المزاج بين الأجنحة الراديكالية في الجيش.