بعد ساعات من عملية تل أبيب.. محاولة دهس ثانية قرب قرية حزما

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أفادت الشرطة الإسرائيلية عن تسجيل محاولة دهس استهدفت جنودا إسرائيليين بالقرب من قرية حزما في الضفة الغربية.وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أنه تم "قتل منفذ العملية" على الفور.وتأتي الحادثة بعد ساعات من عملية دهس نفذها سائق صدم بشاحنته حشدا من المسافرين في محطة للحافلات في غليلوت شمالي تل أبيب، ما أسفر عن عشرات الإصابات، وصفت بعضها بالخطيرة. (الحرة)