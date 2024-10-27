إيران توجه رسالة لمجلس الأمن.. وتتحدث عن حق الرد على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، إن إيران تحتفظ بالحق في الرد على "العدوان الإجرامي" الإسرائيلي.



وأوضحت أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإدانة الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

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وطالب عراقجي في الرسالة "بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم في إدانة هذا العدوان"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن وزارته.



كما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق الأحد، إنه ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات التي نفذتها إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران.



واعتبر المرشد الإيراني أن إسرائيل "أخطأت في الحسابات". (سكاي نيوز عربية)