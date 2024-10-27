معلومات إستخباراتيّة... هل ستردّ إيران على إسرائيل؟

كشفت شبكة "سي ان ان" الأميركية أنه بناء على معلومات استخبارية في إسرائيل فإن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل ردة على الهجوم الإيراني مساء السبت حيث استهدفت نحو 20 موقعًا عسكريًا في كل أنحاء البلاد، باستخدام أكثر من 100 طائرة مقاتلة