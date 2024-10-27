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عربي-دولي

لافروف: روسيا تقيّم مساعي الصين والبرازيل للتسوية في أوكرانيا

Lebanon 24
27-10-2024 | 11:20
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ذكّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الرئيس فلاديمير بوتين قال بوضوح إن روسيا تقيّم مساعي الصين والبرازيل وغيرهما من الشركاء الاستراتيجيين لإيجاد حل سلمي لنزاع أوكرانيا.
وذكّر بأن الرئيس بوتين أوضح لنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة "بريكس" في روسيا مؤخرا جميع وقائع رفض زيلينسكي للتفاوض، مؤكدا استعداد روسيا للحوار.
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وأضاف: "جدد الرئيس بوتين التأكيد على أن زيلينسكي نفسه هو الذي يرفض المفاوضات... هذا كل شيء".
وتابع: "نحن جاهزون للتفاوض، وهذا ما أكده الرئيس بوتين، وأكدنا ذلك أكثر من مرة، وكل مرة عندما تبدأ المفاوضات ينسحب منها نظام كييف.. يزحف بعيدا عنها".
(روسيا اليوم)
 
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