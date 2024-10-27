أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن الجمهورية الإسلامية "لا تسعى إلى الحرب" لكنه تعهد بـ"رد مناسب على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية إيرانية".



وقال بزشكيان خلال اجتماع للحكومة: "نحن لا نسعى إلى الحرب ولكننا سندافع عن حقوق شعبنا وبلادنا"، مضيفا: "سنقوم برد مناسب على عدوان النظام الصهيوني"، بحسب "فرانس بريس".

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