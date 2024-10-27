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عربي-دولي

إيران تؤكد أنها لا تسعى إلى الحرب... بزشكيان: نتعهد بـ"رد مناسب"

Lebanon 24
27-10-2024 | 12:55
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن الجمهورية الإسلامية "لا تسعى إلى الحرب" لكنه تعهد بـ"رد مناسب على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية إيرانية".

وقال بزشكيان خلال اجتماع للحكومة: "نحن لا نسعى إلى الحرب ولكننا سندافع عن حقوق شعبنا وبلادنا"، مضيفا: "سنقوم برد مناسب على عدوان النظام الصهيوني"، بحسب "فرانس بريس".
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