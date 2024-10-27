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عربي-دولي

انفجار في أكبر قواعد "التحالف الدولي" في سوريا.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
27-10-2024 | 17:04
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدوّي انفجار عنيف في محيط حقل العمر النفطي، شرق دير الزور.

وتزامن الانفجار وفق المرصد مع تحليق مكثف للطيران الأميركي في أجواء المنطقة.


ويعد حقل العمر النفطي، أكبر قواعد "التحالف الدولي" في سوريا.
كذلك أكد المرصد أن قوات "التحالف الدولي" أسقطت طائرة مسيرة عند مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية بالقرب من قاعدة التنف، كما استهدفت مدفعية التحالف الدولي مواقع عناصرالموالية لإيران قرب دير الزور
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