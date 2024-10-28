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عربي-دولي

فصائل عراقية تعلن استهداف موقع عسكري في شمال إسرائيل

Lebanon 24
28-10-2024 | 00:20
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، اليوم الإثنين، ضرب هدف في شمال إسرائيل.

وقالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت "هدفا عسكريا في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر".
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وأكدت الفصائل استمرار عملياتها ضد إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".


وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.


ومنذ نيسان، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وتشن إسرائيل منذ أكثر من سنة حربا على حماس في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق للحركة داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الاول 2023 وتنفذ منذ 30 أيلول هجوما بريا ضد حزب الله في لبنان فضلا عن غارات كثيفة.

ودفعت الحرب فصائل مسلحة موالية لإيران في المنطقة للتدخل، إذ هاجم المتمردون الحوثيون في اليمن إسرائيل مرات عدة بصواريخ باليستية ومسيرات، فيما تطلق فصائل عراقية مسيرات على شمال إسرائيل. (سكاي نيوز)
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