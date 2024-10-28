بطلب من إيران.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم

Advertisement

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، بعد ظهر اليوم الاثنين، بتوقيت نيويورك بطلب من إيران في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية.وأعلنت سويسرا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، يوم الأحد عن الاجتماع ، مشيرة إلى أن الطلب الإيراني حظي بدعم من روسيا والصين والجزائر، الممثل العربي في المجلس.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد توعد في وقت سابق من يوم الأحد بالرد "بشكل مناسب" على الغارات الإسرائيلية.وكانت إيران قد طالبت في وقت سابق من الأحد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع عاجل لإدانة الضربات الإسرائيلية الأخيرة عليها.