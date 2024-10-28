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عربي-دولي

متسللون صينيون رصدوا تسجيلات صوتية لمستشار في حملة ترامب

Lebanon 24
28-10-2024 | 00:51
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، أن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أمريكية من بينها مستشار لم تكشف هويته لحملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب.
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وقال مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية يوم الجمعة إنهما يحققان في دخول غير مصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية من قبل أشخاص مرتبطين بالصين.


وذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة أن متسللين صينيين استهدفوا أيضا هواتف يستخدمها أشخاص مرتبطون بحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كاملا هاريس.

ومنذ سنوات يسود التوتر العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بسبب العديد من الملفات، من ضمنها تايوان والتنافس الاقتصادي، فضلا عن السياسة الخارجية المتبعة للبلدين. (العربية)
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