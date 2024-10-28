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عربي-دولي
تسليح الجيش الأوكراني بـ15 نوعاً من المدافع المختلفة
Lebanon 24
28-10-2024
|
01:08
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تم تسليح وحدات الجيش الأوكراني بما يقرب من 15 نوعا من المدافع المختلفة، بما في ذلك النماذج السوفيتية والنماذج التابعة لحلف الناتو.
ومن أكثرها شهرة وعددا هو مدفع М109 بمختلف أنواعه، بما فيه M109A6 Paladin الحديث، وقد بلغ عدد تلك المدافع في الجيش الأوكراني 130 مدفعا. ومن أندرها وأقلها عددا مدفع Archer السويدي، ولا يزيد عدد المدافع من هذا النوع في الجيش الأوكراني عن 8 مدافع، وتم تدمير جزء منها.
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وستضاف إليها الآن مدافع DITA هاوتزر التشيكية. وقد تم تمويل صفقة شرائها من قبل هولندا التي قدمت ثمن 9 مدافع، وُطلب منها 6 مدافع أخرى.
وDITA هو مدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم، مزود بنظام التعمير الأوتوماتيكي، سرعة الرمي 5-6 طلقات في الدقيقة. مخزونه 40 ذخيرة. مداه الأقصى 39000 متر.
وينتج محرك الديزل للمدفع قوة 400 حصان، وسرعته القصوى على الطريق المعبدة 90 كم/ساعة. ويسير إلى مسافة 600 كم دون أن يتزود بالوقود، وطاقمه فردان. ويمكن أن يجلس في برجه المدرع فرد ثالث إذا اقتضى الأمر.
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