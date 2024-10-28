Advertisement

عربي-دولي

إن فاز ترامب بالانتخابات... ماسك يعد بخفض إنفاق الميزانية الأميركية

Lebanon 24
28-10-2024 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1269426-638656983665001695.jpg
Doc-P-1269426-638656983665001695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وعد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بخفض إنفاق الميزانية الأمريكية تريليوني دولار على الأقل في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني القادم.

وردا على سؤال مضيف في تجمع انتخابي لترامب في نيويورك عن المبلغ الذي يمكن خفضه في ميزانية البلاد البالغة 6.5 تريليون دولار، أجاب ماسك: "أعتقد أنه يمكن خفضها بمقدار تريليوني دولار على الأقل".
Advertisement


وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن منتقدي ماسك يشيرون إلى أن هذا الموقف يتعارض مع مصالح الشركات التي يملكها ماسك، إذ أنها تحصل على عقود واستثمارات بمليارات الدولارات من الحكومة الأميركية.
وفي وقت سابق أعلن ترامب استعداده لعرض منصب على ماسك في الحكومة الأميركية حال فوزه في الانتخابات المقبلة. وقال ترامب إن ماسك يرغب في المشاركة في تحسين عمل الحكومة الأميركية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:15 | 2024-10-28
04:01 | 2024-10-28
03:32 | 2024-10-28
03:21 | 2024-10-28
02:55 | 2024-10-28
02:48 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24