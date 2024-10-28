إن فاز ترامب بالانتخابات... ماسك يعد بخفض إنفاق الميزانية الأميركية

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وعد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بخفض إنفاق الميزانية الأمريكية تريليوني دولار على الأقل في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني القادم.وردا على سؤال مضيف في تجمع انتخابي لترامب في نيويورك عن المبلغ الذي يمكن خفضه في ميزانية البلاد البالغة 6.5 تريليون دولار، أجاب ماسك: "أعتقد أنه يمكن خفضها بمقدار تريليوني دولار على الأقل".وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن منتقدي ماسك يشيرون إلى أن هذا الموقف يتعارض مع مصالح الشركات التي يملكها ماسك، إذ أنها تحصل على عقود واستثمارات بمليارات الدولارات من الحكومة الأميركية.