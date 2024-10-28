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الجيش الإسرائيلي يقر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:05
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أقر الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين بمدينة غزة، زاعماً أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تستخدمها مجمع قيادة وسيطرة.

وقال المتحدث باسم الجيش عبر منصة "إكس" إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على مدرسة "أسماء" التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
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وزعم المتحدث الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عددا ممن وصفهم بـ"مخربي حماس الذين استخدموا المدرسة مجمع قيادة وسيطرة"، وادعى أن بعض الصحفيين الذين أصيبوا بالهجوم "كانوا يعملون أعضاء في جهاز الدعاية لحركة حماس ولم يكونوا هدفا للغارة"، وفق زعمه.

وأمس الأحد استهشد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا بينهم 3 صحفيين وأصيب نحو 20 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ، التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين، حسب مصادر طبية فلسطينية.
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