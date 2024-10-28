بعد استهداف غرفة نومه.. نتنياهو يطلب مليوني شيكل

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قدمت إدارة الأمن في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبا عاجلا للحصول على ميزانية إضافية بقيمة 2 مليون شيكل (نحو 528 ألف دولار) لتعزيز التدابير الأمنية في منزله بمدينة قيساريا، وفق القناة 12 الإسرائيلية.يأتي هذا الطلب بعد أسبوع على هجوم بطائرة مسيّرة أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو.وأفادت القناة 12 بأن طلب الميزانية الإضافية يأتي ضمن سلسلة تدابير اتخذها مكتب نتنياهو لتعزيز الدفاعات الأمنية حول منزله، في ظل مخاوف متزايدة من تهديدات قد تمس سلامة وأمن عائلته.وفي 19 تشرين الأول الجاري، قال مكتب نتنياهو، إن طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا، ولم يكن متواجدا وعائلته فيه.