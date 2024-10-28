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البيت الأبيض: بايدن يدلي الاثنين بصوته في الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:23
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيدلي بصوته، الاثنين، في الانتخابات الرئاسية، حسبما نقلته رويترز.

ويحق للكثير من الأميركيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني، في إطار ما يعرف بـ"التصويت المبكر".
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وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

وتظهر استطلاعات الرأي سباقا متقاربا ومحتدما بين المرشحين المتنافسين قبل ما يزيد قليلا فحسب عن أسبوع عن يوم الاقتراع الفعلي. وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 38 مليون صوت في التصويت المبكر. (الحرة)
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