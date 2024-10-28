Advertisement

عربي-دولي

قبل 4 ساعات من الهجوم على إيران... الكشف عن رسالة وجهها غالانت لنتنياهو

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1269459-638657021735639785.jpg
Doc-P-1269459-638657021735639785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه قبل ساعات من الهجوم على إيران بعث وزير الدفاع يوآف غالانت رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذره فيها من أن جهود الحرب أصبحت بلا هدف.


وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن غالانت دعا في رسالتها التي كانت "شديدة اللهجة" والتي وصلت إلى معظم الوزراء وكبار المسؤولين في الجيش ووكالة الموساد وجهاز الشاباك، إلى إعادة تحديد أهداف الحرب نظرا للتطورات الإقليمية في العام الماضي.
Advertisement


واعتبر غالانت أن إسرائيل تقاتل وفقا لـ"بوصلة عفا عليها الزمن وأنه على تل أبيب مراجعة أهداف حربها الرسمية التي حددتها في البداية بعد هجوم حماس في 7 تشرين الاول 2023"، لافتا إلى أن "التطورات الكبيرة في الحرب، وخاصة تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران، تثير ضرورة إجراء نقاش وتحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة على مناطق القتال والترابط بينها".

ودعا إلى إضافة أهداف الحرب التالية: "منع اندلاع العنف في الضفة الغربية من خلال إحباط الإرهاب، الردع وإبعاد إيران عن الحرب،  إقامة واقع خال من التهديد العسكري في غزة، ومنع نمو القدرات الإرهابية، وإعادة جميع الرهائن والترويج لبديل لحكومة حماس".

وفي حين حددت إسرائيل في البداية أهدافها الحربية على أنها تدمير حركة "حماس" وإعادة الرهائن، فقد توسع القتال منذ ذلك الحين بشكل كبير، وقالت إسرائيل إنها تخوض في الواقع حربا على سبع جبهات.

وقامت إسرائيل بتحديث أهدافها لتشمل عودة سكان الشمال إلى منازلهم قبل تكثيف الهجمات بشكل حاد على "حزب الله" في لبنان الشهر الماضي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:15 | 2024-10-28
04:01 | 2024-10-28
03:32 | 2024-10-28
03:21 | 2024-10-28
02:55 | 2024-10-28
02:32 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24