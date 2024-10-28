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قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد: الهجوم الإسرائيلي فشل في أهدافه.. ويتوعد!

Lebanon 24
28-10-2024 | 03:21
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الاثنين، ان الهجوم الإسرائيلي على إيران فشل في تحقيق أهدافه، مضيفا بأن "جاهزية دفاعاتنا الجوية أفشلت الهجوم الإسرائيلي".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن سلامي قوله إن إسرائيل "فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة" من خلال ضرباتها التي وصفها بأنها "سوء تقدير وعجز".
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وتوّعد قائد الحرس الثوري الإيراني بأن "عواقب الهجوم الإسرائيلي ستكون مؤلمة ولا يمكن تصورها".

يأتي ذلك فيما أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية أن طهران سترد على أي عمل عدواني موجه ضدها.

وقال المستشار الإيراني في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times البريطانية: "كما يظهر التاريخ، لم نبدأ الحروب قط؛ وكانت الحرب الإيرانية العراقية مثالا حيا على هذه السياسة، وسنرد على أي عمل عدواني بطريقة تجعل أي معتد يندم على فعلته".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن في ليلة 26 تشرين الأول، هجوماً على منشآت عسكرية في إيران. (العربية)



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