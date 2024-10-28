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عربي-دولي

العراق يشكو إسرائيل للأمم المتحدة.. بسبب هجومها على إيران

Lebanon 24
28-10-2024 | 03:32
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة "الانتهاك الصارخ" الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها "المعتدية" أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لضرب إيران، يوم 26 تشرين الأول الجاري.
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ووجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأميركي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق.

الحفاظ على استقرار المنطقة
وأكدت الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصًا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة.
ولفت البيان الى أن "هذا الموقف يعكس حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".

وأبلغت الخارجية العراقية في وقت سابق، سفراء من أعضاء مجلس الأمن الدولي على التأكيد الحفاظ على سيادة العراق، وعدم التجاوز عليه.

وحسب "فرانس برس"، كانت هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ذكرت السبت أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي العراقي المتاح للجيش الأميركي "لإطلاق عدد من الصواريخ المحمولة جوا البعيدة المدى والمجهزة برؤوس حربية خفيفة للغاية" نحو إيران في هجومها الذي قالت إسرائيل إنه استهدف بطاريات صواريخ ومصانع لإنتاج الصواريخ.
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