Advertisement

ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أنه "لسنوات، خاضت إسرائيل وإيران "حربًا خفية"، حيث هاجمت كل منهما الأخرى بشكل غير مباشر باستخدام قوات بالوكالة، والاغتيالات، والمخبرين، والجواسيس، ووسائل هجينة غير عسكرية سرية. والآن أصبحت هذه الحرب غير المعلنة والصامتة إلى حد كبير في العلن، لقد أصبحت حربًا بالرصاص، وصاخبة، ومتصاعدة. هذا لا يعني أن الهجوم الجوي الإسرائيلي الواسع النطاق على طهران وأهداف أخرى داخل إيران في وقت مبكر من صباح يوم السبت يعني أن العدوين منخرطان الآن في صراع شامل. هذا ليس بعد حريقًا كامل النطاق على مستوى المنطقة كما يخشاه الكثيرون في الشرق الأوسط. قد يكون الحريق قادمًا، لكنه لا يزال في المستقبل".وبحسب الصحيفة، "إن ما يعنيه الهجوم الإسرائيلي هو أن حاجزاً نفسياً آخر قد تم تجاوزه. فقبل هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، كان من الصعب أن نتصور مواجهة عسكرية مباشرة على أرض كل طرف. فقد بدا الأمر محفوفاً بالمخاطر، والآن أصبح الأمر طبيعياً. منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، دعمت إيران الحقوق الفلسطينية وتعهدت بتدمير إسرائيل، كما أنشأت ما يسميه الإسرائيليون "حلقة النار" المحيطة، وبناء "محور المقاومة". ومنذ 7 تشرين الأول 2023، قامت حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بتوسيع حرب غزة تدريجياً، كما يقول البعض عن عمد، من أجل الرد على فصائل المحور وإيران نفسها".ورأت الصحيفة أن "شيئاً ما كان لا بد أن يحدث. وفي الأول من نيسان تحقق هذا الأمر. فقد قصفت إسرائيل القنصلية الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل اثنين من كبار الجنرالات.وردت إيران في الثالث عشر من نيسان، وشنت أول هجوم عسكري مباشر لها على الأراضي الإسرائيلية. وبهذا كسرت إسرائيل المحظور. وبعد ذلك ردت إسرائيل بالمثل، ولكن أياً من الجانبين لم يلحق الكثير من الضرر، ربما عن عمد. ولكن الهدوء الذي أعقب ذلك لم يدم طويلاً. فقد أدت اغتيالات إسرائيلية مدمرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في تموز، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت الشهر الماضي إلى تغيير الموازين مرة أخرى. ورداً على هذه الاغتيالات، شنت إيران في الأول من تشرين الأول هجومها المباشر الثاني الأكبر".وتابعت الصحيفة، "هذا هو الهجوم الذي ردت عليه إسرائيل يوم السبت، بعد ثلاثة أسابيع من إبقاء المنطقة في حيرة بشأن ما ستفعله. إن حقيقة أن إسرائيل، في النهاية، اقتصرت على ضرب القواعد العسكرية، وكانت حريصة على ما يبدو على تجنب الخسائر المدنية، يُنظر إليها على أنها نجاح للدبلوماسية الأميركية. فقد ضغط الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل خاص على نتنياهو لعدم المساهمة بشكل أكبر في دوامة التصعيد، وأرسل وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، إلى القدس الأسبوع الماضي لتأكيد هذه النقطة.ويبدو أن بايدن انتصر هذه المرة، ولكن من الواضح أن رئيس وزراء إسرائيل لا يزال يحتفظ بالحق في ضرب المنشآت النووية وغيرها من الأهداف ذات القيمة العالية إذا ردت طهران مرة أخرى. وربما تكون الدفاعات الجوية الإيرانية المتضررة الآن أقل قدرة على صد الهجمات المستقبلية".وبحسب الصحيفة، "مع العلم أن كل هذا قد يخرج عن نطاق السيطرة، كانت الرسالة التي وجهها البنتاغون إلى إيران في نهاية الأسبوع واضحة للغاية: لا تفكروا حتى في الرد. توقفوا وكفوا. وقد كرر كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، نفس الرسالة، أثناء حديثه في قمة الكومنولث في ساموا. وقال ستارمر: "أنا واضح في أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني. وأنا واضح بنفس القدر في أننا بحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد الإقليمي وحض كافة الأطراف على ضبط النفس. لا ينبغي لإيران أن ترد. وسنواصل العمل مع الحلفاء لتهدئة الوضع"."وتابعت الصحيفة، "قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الحاسمة التي يزعم فيها دونالد ترامب أن بايدن ونائبته كامالا هاريس فشلا بشكل يائس في السيطرة على الأزمة، تريد الإدارة الأميركية بشدة تهدئة الأمور. وللسبب عينه، أكد البنتاغون أن القوات الأميركية لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن إيران قد فهمت الرسالة، وهي أنها تميل إلى التقليل من أهمية هذه الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية، وأنها لن ترد بإطلاق النار على الفور. وكما أظهرت محاولات بلينكن الفاشلة الأخيرة لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والصفقة الخاصة بالرهائن الأسبوع الماضي، فإن الأسباب الجذرية لكل هذا العداء المدمر والعنف وعدم الاستقرار المزمن تظل دون معالجة جوهرية. وحتى مع تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، تستمر المأساة الإنسانية المروعة في غزة دون رادع".وبحسب الصحيفة، "مع ذلك، ما لم يتم حل غزة والقضية الفلسطينية الأوسع نطاقاً، فلن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تنفجر الجولة التالية الأكثر خطورة من القتال المباشر بين إسرائيل وإيران في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".