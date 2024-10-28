Advertisement

عربي-دولي

فصائل عراقية تعلن استهداف موقع عسكري في شمال إسرائيل

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:15
A-
A+

Doc-P-1269492-638657070273361877.jpg
Doc-P-1269492-638657070273361877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت المقاومة الإسلامية في العراق إن مقاتليها استهدفوا فجر اليوم الاثنين بالطائرات المسيرة موقعا عسكريا شمالي إسرائيل.
وذكرت المقاومة في بيان "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".
Advertisement
وأكدت أنها ستستمر "في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وقالت المقاومة الإسلامية بالعراق أمس الأحد إنها قصفت في هجومين منفصلين بالمسيرات أهدافا حيوية في إيلات والجولان المحتل.
(الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2024-10-28
06:24 | 2024-10-28
06:13 | 2024-10-28
06:08 | 2024-10-28
06:05 | 2024-10-28
05:45 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24