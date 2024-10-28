فصائل عراقية تعلن استهداف موقع عسكري في شمال إسرائيل

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قالت المقاومة الإسلامية في العراق إن مقاتليها استهدفوا فجر اليوم الاثنين بالطائرات المسيرة موقعا عسكريا شمالي إسرائيل.وذكرت المقاومة في بيان "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".وأكدت أنها ستستمر "في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".وقالت المقاومة الإسلامية بالعراق أمس الأحد إنها قصفت في هجومين منفصلين بالمسيرات أهدافا حيوية في إيلات والجولان المحتل.(الجزيرة)