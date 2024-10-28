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عربي-دولي

الفلبين.. حصيلة جديدة لقتلى العاصفة الاستوائية

Lebanon 24
28-10-2024 | 05:02
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أعلنت السلطات الفلبينية، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى إعصار "ترامي" الذي ضرب شمال شرقي البلاد إلى 97.
وذكر "المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها" أن 97 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 69 آخرون جراء الإعصار، وفقا لوكالة أنباء "بي إن إيه" الفلبينية.
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كما أفاد المجلس أن 30 شخصا فُقدوا في الإعصار، وأن جهود البحث والإنقاذ مستمرة.
وأوضح تضرر ما يقرب من 44 ألفا و537 مبنى وتأثر 6.7 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد بالإعصار.
(الأناضول)
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