مسؤول الانتخابات بالحزب الياباني الحاكم يستقيل

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قدّم مسؤول لجنة الانتخابات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان استقالته اليوم الاثنين عقب الهزيمة التي مُني بها حزبه في الانتخابات التشريعية وخسر فيها الغالبية المطلقة بالبرلمان، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.ونقلت قناة "فوجي" التلفزيونية عن شينجيرو كويزومي قوله "بصفتي الشخص المسؤول عن الانتخابات، قدّمتُ رسالة استقالتي" إلى رئيس الوزراء ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي شيغيرو إيشيبا، وذلك "من أجل تحمّل مسؤولية النتيجة، وقد قُبِلت" هذه الاستقالة.وكان شينجيرو كويزومي المسؤول عن إدارة الانتخابات في الحزب الديمقراطي قال لهيئة الإذاعة اليابانية عن هذه الانتخابات "إنها معركة صعبة بالنسبة للحزب".وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان الأغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 2009 وفق تقديرات، مما يمثل "انتكاسة مريرة" لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة على أمل تعزيز سلطته.