تركيا: تحييد 23 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها تمكنت من تحييد 23 مسلحاً من "حزب العمال الكردستاني" خلال غارات جوية على شمالي العراق.وجاء في بيان الوزارة في صفحتها على موقع "إكس"، الاثنين: "نتيجة للعملية الجوية التي تم تنفيذها شمالي العراق، قُتل 23 من حزب العمال الكردستاني"، نقلا عن وكالة "تاس".جدير بالذكر أن السلطات التركية تحظر حزب العمال الكردستاني وتعتبره منظمة إرهابية تمثل التهديد الرئيسي للأمن القومي التركي.ويقوم الجيش التركي، بشكل دوري، بعمليات ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا.وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال منظمة إرهابية.(العربية)