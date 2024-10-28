حادثة مؤسفة جدّاً... سامية وديانا خسرتا حياتهما تحت عجلات قطار

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لقيت طالبتان مصرعهما في محافظة سوهاج في صعيد مصر تحت عجلات القطار.وعقب مرور القطار، عبرت فتاتان السكة الحديدية من مكان غير معدّ للعبور، ولم تستجيبا لآلة التنبيه، فاصطدم بهما القطار ما أدى لوفاتهما في الحال.وتبيّن أن الطالبتين هما سامية سامح 21 عاما، وديانا ميلاد 21 عاما، وهما طالبتان في كلية الطب في جامعة أسيوط. (العربية)