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عربي-دولي

وزيرٌ إسرائيليّ قد يُعزل من منصبه.. ماذا قال عن نتنياهو؟

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:13
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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية عن ورود أنباء أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يواجه احتمال عزله بعد انتقاده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة. 
 
وبحسب الصحيفة، اتهم غالانت نتنياهو بالافتقار لخطة واضحة بشأن المواجهة مع إيران. 
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وقال غالانت في تحذيره بأن إسرائيل تحارب بناء على "بوصلة عفا الزمن عليها" كما وحذّر نتنياهو من أن جهود الحرب أصبحت بلا هدف ويجب إعادة تركيزها، بحسب الصحيفة. 
 
وتابعت الصحيفة، أن غالانت طالب بالحاجة لتحديث أهداف الحرب في ضوء الضربات المتبادلة مع إيران. 
 
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