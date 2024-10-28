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ضربات إسرائيل على إيران قتلت مدنيًا

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:44
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ذكرت وكالتا أنباء إيرانيتان أن مدنيًا قتل في الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل فجر السبت على مواقع عسكرية في إيران.

وأفادت وكالتا "فارس" و"تسنيم" بأنه تم "تشييع الله وردي رحيمبور، وهو مدني قتل قرب طهران خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير". وكان الجيش الإيراني أعلن بعد الضربات مقتل أربعة عسكريين.
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