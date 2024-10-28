لماذا ستجتمع الحكومة الإسرائيليّة تحت الأرض؟

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قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّه ولاعتبارات أمنية، فإن اجتماعات الحكومة الإسرائيليّة لن تُعقد في مكان محدد وفي وقت محدد.وبحسب الهيئة، فإنّ هذا القرار جاء بموجب توصية من أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي أرجعت القرار إلى اعتبارات أمنية وما وصفته بـ"دواعي التأمين"، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه على غير العادة، فإن جلسة مجلس الوزراء ستُعقد اليوم تحت الأرض في مكان مخصص كملجأ، إضافة إلى أن الجلسة ستعقد للمرة الأولى من دون مستشارين، وإنما سيحضرها الوزراء فقط.ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر في الحكومة، أنّ اجتماع الحكومة لن ينعقد بعد الآن في مكان ثابت، بل سيتغيّر حسب الاحتياجات الأمنية، وأنّ اجتماع اليوم سينعقد في طابق تحت الأرض في مبنى "جينيري" في القدس، حيث توجد عدة مكاتب حكومية.وأشار الموقع إلى أنه كان من المفترض أن يبقى مكان اللقاء سراً، لكن أمانة مجلس الوزراء نشرت معلومات عن مكان الاجتماع على الموقع الرسمي لمكتب الحكومة، مضيفاً أنّه "وفقاً لمسؤولين حكوميين، فإن هذا خطأ". (الميادين)